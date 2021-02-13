Сборная Финляндии по буллитам победила чехов в матче Шведских хоккейных игр

ТАСС, 13 февраля. Команда Финляндии в серии буллитов победила сборную Чехии в матче второго тура третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Турнир проходит в Мальмё без зрителей.
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе победителей шайбы забросили Теэму Турунен (47-я минута), Вили Саариярви (52), у проигравших отличились Матей Блюмель (2) и Радан Ленц (44). Единственный буллит реализовал Саариярви.
Позднее в субботу российская команда сыграет со сборной Швеции, начало - 18:00 мск.
Сборная России лидирует в турнирной таблице Шведских игр, набрав 3 очка после одного матча, сборная Швеции с 2 очками после одной игры располагается на второй строчке. Финны идут третьими с 2 очками в двух матчах, чехи замыкают таблицу с 2 очками в двух встречах.
В третьем туре в воскресенье финны сыграют со шведами, чехи - с россиянами.
|Команды
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПО
|ПБ
|П
|Ш
|О
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|3
|Швеция
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|Финляндия
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|5-5
|2
|Чехия
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|4-6
|2