Ватутин надеется, что вызванные в сборную Боломбой и Антонов вернутся в клуб без травм

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил надежду на то, что вызванные в сборную России Джоэл Боломбой и Семен Антонов вернутся в клуб без травм. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 19 февраля сыграет с командой Эстонии, 21 февраля - с командой Северной Македонии. Оба матча пройдут в Перми.

"Игра с "Пао" [в Евролиге] перенесена, и мы делегируем в сборную России Антонова и Боломбоя. Желаем национальной команде удачи в отборе и ждем ребят обратно без травм", - сказал Ватутин.

Президент ЦСКА также отметил, что руководство сборной не обращалось по поводу Никиты Курбанова, вошедшего в расширенный состав национальной команды.

После четырех встреч россияне занимают вторую строчку таблицы группы В, набрав 6 очков. Лидируют итальянцы (6), третьими идут эстонцы (4), замыкает таблицу сборная Северной Македонии (2). Три лучшие сборные выходят в финальную часть турнира. Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из его хозяек, путевку на турнир получат еще две команды квартета.