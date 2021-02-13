Майгуров объяснил желание оспорить в суде ограничения на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 13 февраля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в ответ на принятые Международным союзом биатлонистов (IBU) ограничения на использование символики на чемпионате мира даже после окончания турнира. Об этом журналистам заявил президент СБР Виктор Майгуров.

СБР на этой неделе направил официальное письмо руководству IBU, в котором выразил свое несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия и цветного логотипа организации в модифицированном виде - без изображения цветов российского триколора. В организации считают, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту.

"Первое письмо мы направили еще в начале января. IBU долго думал, советовался, видимо, правильно читал решение CAS. Этот вопрос обсуждал исполком IBU, потом мы встречались для обсуждения этой темы в Антхольце, и после этого они еще раз собрали исполком и выпустили пресс-релиз. Нас их позиция не устроила, мы провели консультации с Олимпийским комитетом России и потом начали общаться в форме официальных писем. Нынешнее письмо стало уже третьим. Они берут время на ответ, но на последнее письмо нам не ответили", - сказал Майгуров.

"Сейчас мы понимаем, что наши мнения расходятся, поэтому мы оставляем за собой право обратиться в CAS даже после чемпионата мира, если мы ни к чему не придем", - добавил он.