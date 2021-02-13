Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

"Это трагическое событие произошло сегодня. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубочайшие соболезнования семье", - сказал Кишкин.

"Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной. Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом", - добавил Кишкин.

На счету Власова серебро игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз за свою карьеру он устанавливал мировые рекорды.

На Олимпийских играх 1960 и 1964 годов Власов был знаменосцем делегации СССР. После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России.