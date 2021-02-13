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Чемпионат мира по биатлону

Майгуров позитивно оценивает работу тренеров сборной России по биатлону

Глава федерации отметил, что выводу будут сделаны по итогам всего сезона, а не только чемпионата мира
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

БЛЕД /Словения/, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров позитивно оценивает работу тренеров национальной команды страны в нынешнем сезоне. Об этом он заявил журналистам во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

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Нынешний сезон является первым в сборной страны для Юрия Каминского и Михаила Шашилова, которые занимают посты старших тренеров мужской и женской команд соответственно.

"Работа тренеров будет оцениваться не по чемпионату мира, нужно оценивать сезон в целом. Пока я на все смотрю достаточно позитивно, в том числе и на работу старших тренеров", - сказал Майгуров.

На пост главного тренера перед началом сезона был назначен Валерий Польховский, который в разные годы работал в команде. "Главный тренер был всегда, вопрос в эффективности этой схемы. Это тема для обсуждения, мы ее не оставим в стороне", - добавил он.

В нынешнем сезоне российская команда установила антирекорд по числу безмедальных гонок в Кубке мира, однако в январе одержала победы в смешанной и женской эстафетах. На чемпионате мира после двух гонок у команды медалей нет.

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Чемпионат мира по биатлонуМайгуров, Виктор Викторович
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