Прощание с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Власовым запланировано на 16 февраля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с ушедшим из жизни олимпийским чемпионом 1960 года по тяжелой атлетике Юрием Власовым запланировано на 16 февраля. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Власов умер на 86-м году жизни в субботу.

"Ориентировочно, по первой информации от дочери Ирины, прощание с Юрием Петровичем Власовым будет организовано во вторник 16 февраля в храме Боткинской больницы в Москве", - сказал Кишкин.

Помимо победы на Олимпиаде 1960 года, на счету Власова серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах.