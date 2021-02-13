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Летние олимпийские виды спорта

Прощание с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Власовым запланировано на 16 февраля

Спортсмен умер в субботу на 86-м году жизни

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с ушедшим из жизни олимпийским чемпионом 1960 года по тяжелой атлетике Юрием Власовым запланировано на 16 февраля. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

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"Ориентировочно, по первой информации от дочери Ирины, прощание с Юрием Петровичем Власовым будет организовано во вторник 16 февраля в храме Боткинской больницы в Москве", - сказал Кишкин.

Помимо победы на Олимпиаде 1960 года, на счету Власова серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах.

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