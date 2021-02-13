Майгуров считает, что биатлонисты не должны готовиться к сезону отдельно от сборной России

БЛЕД /Словения/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты к сезону должны готовиться в составе национальной команды, где они могут реализовывать свои индивидуальные планы. Такое мнение журналистам во время чемпионата мира в словенской Поклюке высказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Лидеры российской команды Александр Логинов и Матвей Елисеев в последние годы готовились к сезону отдельно от национальной команды.

"Все решения мы озвучим в начале апреля. Я за то, чтобы команда тренировалась вместе. Даже внутри команды можно реализовывать те или иные индивидуальные программы. Когда идет внутреннее соперничество, общение, то это пойдет на пользу всем. Хотя, я последние четыре года своей карьеры тренировался отдельно, но, видимо, у всех это по-разному происходит", - сказал Майгуров.

Чемпион мира Логинов занимает в общем зачете текущего сезона Кубка мира 17-е место. "Саша еще может и дальше себя реализовывать, ему есть куда прогрессировать", - отметил он.

Чемпионат мира продлится до 21 февраля, в первых трех гонках турнира российские биатлонисты медалей не завоевали.