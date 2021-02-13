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Летние олимпийские виды спорта

Ригерт: Власова можно назвать основоположником российской тяжелой атлетики

Олимпийский чемпион 1960 года умер в субботу в возрасте 85 лет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1960 года Юрий Власов был кумиром миллионов спортсменов и основоположником российской тяжелой атлетики. Об этом ТАСС рассказал олимпийский чемпион 1976 года Давид Ригерт.

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Власов умер на 86-м году жизни в субботу. Помимо победы на Олимпиаде 1960 года, на счету Власова серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

"Я его хорошо знал, мы его любили. Я с ним вместе работал. Очень жалко, но что сделать, он прожил хорошую жизнь. Безусловно, он был кумиром миллионов спортсменов и где-то даже основоположником российской тяжелой атлетики", - сказал Ригерт.

На Олимпийских играх 1960 и 1964 годов Власов был знаменосцем делегации СССР. После завершения спортивной карьеры профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России.

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