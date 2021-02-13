Миронова пожаловалась на холод на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 13 февраля. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по биатлону Светлана Миронова пожаловалась на холодную погоду в словенской Поклюке, где проходит чемпионат мира. Своими впечатлениями она поделилась с журналистами после спринтерской гонки.

Миронова в субботу заняла 64-е место, оно не позволит ей выступить в воскресенье в гонке преследования. Спринт проходил при 11-градусном морозе.

"Мы очень давно не были в России, поэтому очень замерзли. Мы вообще всегда мерзнем. Почему-то у всех есть стереотип: вы же из Сибири, вы не должны мерзнуть. А в итоге мы мерзнем больше всех", - сказала Миронова.

Сборная России в Поклюке находится три недели, здесь команда готовилась к чемпионату мира, который стартовал 10 февраля. "Мы здесь смотрим фильмы, гуляем, танцуем, песни иногда поем", - рассказала она о досуге команды.

Чемпионат мира продлится до 21 февраля. Следующей гонкой Мироновой может стать женская эстафета, которая пройдет за день до окончания турнира.