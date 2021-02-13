Свердловский минспорт изучит ситуацию с биатлонным стрельбищем после критики Губерниева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Свердловское министерство физической культуры и спорта изучит ситуацию с якобы закрытием биатлонного стрельбища из-за нехватки денег на покупку топлива для специальных снегоуборочных машин. Об этом сообщили в субботу ТАСС в региональном минспорте.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что стрельбище закрывается из-за растущих расходов на его содержание, в частности у администрации базы нет денег на покупку топлива для ратраков.

"База "Динамо" ведомственная, она находится в ведении и под управлением общества "Динамо". Несмотря на это, Свердловская область принимает участие в техническом обеспечении базы, в том числе стрельбища, и все взятые на себя обязательства выполняет. Министерство спорта готово во взаимодействии с обществом "Динамо" проанализировать ситуацию, о которой заявил сегодня Дмитрий Губерниев, и при необходимости заняться поиском выхода из нее", - отметили в минспорте.