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Летние олимпийские виды спорта

Агапитов: чемпионат Европы в Москве будет посвящен памяти тяжелоатлета Юрия Власова

Турнир пройдет в апреле
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который пройдет в Москве с 3 по 11 апреля, будет посвящен памяти олимпийского чемпиона 1960 года Юрия Власова, умершего в субботу. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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"Сегодня утром на 86-м году жизни умер олимпийский чемпион Юрий Петрович Власов. Это большая утрата для всего советского и российского спорта. Вечная память великому атлету, писателю и легендарному человеку с активной жизненной позицией. Апрельский чемпионат Европы, который пройдет в Москве, будет посвящен памяти Юрия Власова", - сказал Агапитов.

Чемпионат Европы пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Изначально континентальное первенство должно было состояться в апреле 2020 года, затем его планировалось провести в начале июня, потом - в конце октября - начале ноября. Причиной неоднократных переносов соревнований стала пандемия коронавируса.

На счету Власова серебро игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз за свою карьеру он устанавливал мировые рекорды.

На Олимпийских играх 1960 и 1964 годов Власов был знаменосцем делегации СССР. После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России.

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