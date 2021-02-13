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"Ростов-Дон" вышел в четвертьфинал женской гандбольной Лиги чемпионов

Российский клуб занял первое место в группе

ТАСС, 13 февраля. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" обыграл венгерский "Ференцварош" в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 26:24.

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"Ростов-Дон" занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав в 14 матчах 21 очко.

Также в Лиге чемпионов выступает российский ЦСКА, который уже обеспечил себе участие в четвертьфинале. В эту стадию выходят по две лучшие команды из двух групп, еще восемь клубов сыграют дополнительный раунд плей-офф за выход в четвертьфинал.

Раунд плей-офф стартует 6 марта и завершится 14 марта. Четвертьфиналы начнутся 3 апреля.

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