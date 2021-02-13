"Ростов-Дон" вышел в четвертьфинал женской гандбольной Лиги чемпионов

"Ростов-Дон" занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав в 14 матчах 21 очко.

Также в Лиге чемпионов выступает российский ЦСКА, который уже обеспечил себе участие в четвертьфинале. В эту стадию выходят по две лучшие команды из двух групп, еще восемь клубов сыграют дополнительный раунд плей-офф за выход в четвертьфинал.

Раунд плей-офф стартует 6 марта и завершится 14 марта. Четвертьфиналы начнутся 3 апреля.