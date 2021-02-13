Россиянка Лаврентьева заняла второе место на чемпионате мира по натурбану

ТАСС, 13 февраля. Россиянка Екатерина Лаврентьева стала второй на чемпионате мира по натурбану. Соревнования проходят в Австрии.

Все начиналось с натурбана. Как появился родоначальник бобслея, саней и скелетона

Россиянка по сумме двух попыток показала результат 2 минуты 29,64 секунды, победу одержала итальянская спортсменка Эвелин Ланталер (2.28,40), третьей стала австрийка Тина Унтербергер (2.30,61).

Россиянка Дарья Малеева стала 12-й (2.34,25), Александра Суворова - 14-й (2.37,07).

Российские спортсмены выступают на турнире как команда Федерации санного спорта России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

39-летняя Лаврентьева является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету семь серебряных и две бронзовые медали мировых первенств. На чемпионатах Европы в активе россиянки шесть побед и одна серебряная награда.

Натурбан - скоростной спуск на санях по естественной трассе.