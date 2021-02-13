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Зимние неолимпийские виды спорта

Россиянка Лаврентьева заняла второе место на чемпионате мира по натурбану

Четырехкратная чемпионка мира уступила только итальянке Эвелин Ланталер

ТАСС, 13 февраля. Россиянка Екатерина Лаврентьева стала второй на чемпионате мира по натурбану. Соревнования проходят в Австрии.

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Россиянка по сумме двух попыток показала результат 2 минуты 29,64 секунды, победу одержала итальянская спортсменка Эвелин Ланталер (2.28,40), третьей стала австрийка Тина Унтербергер (2.30,61).

Россиянка Дарья Малеева стала 12-й (2.34,25), Александра Суворова - 14-й (2.37,07).

Российские спортсмены выступают на турнире как команда Федерации санного спорта России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

39-летняя Лаврентьева является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету семь серебряных и две бронзовые медали мировых первенств. На чемпионатах Европы в активе россиянки шесть побед и одна серебряная награда.

Натурбан - скоростной спуск на санях по естественной трассе.

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Зимние неолимпийские виды спорта
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