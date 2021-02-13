Кумир миллионов и идол Шварценеггера. Умер олимпийский чемпион Юрий Власов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов скончался в субботу на 86-м году жизни. Помимо золота Олимпиады-1960, на счету Власова также серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.
"Это трагическое событие произошло сегодня, Федерация тяжелой атлетики России выражает глубочайшие соболезнования семье. Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной. Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия, никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом", - рассказал ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.
Власов всерьез занялся спортом после окончания Суворовского военного училища (1953 год) и военно-воздушной академии. С 1957-го он с переменным успехом соперничал с Алексеем Медведевым за лидерство на чемпионатах СССР, а уже спустя два года начался его пятилетний период без поражений. Первые серьезные международные достижения пришли на Олимпиаде 1960 года в Риме, где советский атлет завоевал первую и единственную свою золотую олимпийскую медаль.
"Я его хорошо знал, мы его любили. Я с ним вместе работал. Очень жалко, но что сделать, он прожил хорошую жизнь. Безусловно, он был кумиром миллионов спортсменов и где-то даже основоположником российской тяжелой атлетики", - сказал ТАСС олимпийский чемпион 1976 года Давид Ригерт.
Соперничество с Жаботинским
С 1959 по 1964 год Власов был лидером мировой тяжелой атлетики, победил на пяти чемпионатах Европы. Последним соревнованием для атлета стала Олимпиада 1964 года. В драматичной борьбе с соотечественником Леонидом Жаботинским Власов, будучи фаворитом, неожиданно упустил золото и остался с серебром. Власов толкнул 205 кг, затем 210 кг, после чего вес штанги был установлен выше мирового рекорда - 217,5 кг.
Вторая попытка Жаботинского была неудачной, позже многие считали, что Жаботинский специально не взял вес. Третья попытка Власова тоже оказалась неудачной, а Жаботинский в своей заключительной попытке толкнул штангу и стал олимпийским чемпионом. "Всем своим видом я демонстрировал, что отказываюсь от борьбы за золото и даже снизил начальный вес. Власов, почувствовав себя хозяином помоста, ринулся покорять рекорды и срезался", - рассказывал Жаботинский.
Сразу после Игр 1964 года в Токио Власов принял решение завязать со спортом, но в какой-то момент был вынужден вернуться из-за финансовых проблем, в итоге окончательно завершил карьеру тяжелоатлета в 1968 году. Позднее олимпийский чемпион переквалифицировался и стал писателем. Начав с рассказов и очерков, Власов опубликовал более 25 произведений. Печатался в журналах "Огонек", "Юность", в газете "Известия", а в 1964 году опубликовал первую книгу рассказов "Себя преодолеть".
Жаботинский же выиграл олимпийские игры и спустя четыре года. "В нашем супертяжелом весе он был долгожителем, очень грустно, что такая легенда ушла из жизни. Не так давно умер Леонид Жаботинский (в 2016 году - прим. ТАСС), сегодня - Юрий Власов. С его уходом закончилась великая эпоха советской тяжелой атлетики 60-х", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС олимпийский чемпион 1996 года Андрей Чемеркин.
Власов Установил 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье, а также 41 рекорд СССР. Являлся знаменосцем команды Советского Союза на летних Олимпийских играх 1960 и 1964 годов. Был награжден орденами Ленина (1960), "Знак Почета" (1965), Трудового Красного Знамени (1969).
Возвращение Власова в спорт состоялось во второй половине 80-х годов, с 1985 по 1987 год он являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР, а затем два года руководил Всесоюзной федерацией бодибилдинга.
Политическая деятельность
На протяжении всей жизни Власов интересовался политикой и не боялся высказывать свою позицию по самым острым вопросам. С началом перестройки благодаря своим выступлениям в прессе и по телевидению получил известность как противник коммунистической системы и сторонник демократических перемен в стране. В 1989 году вышел из Коммунистической партии Советского Союза и стал народным депутатом СССР. 31 мая 1989 года, выступая на I Съезде народных депутатов СССР, Юрий Власов призвал расследовать деятельность КГБ в советский период и поставить его работу под парламентский контроль.
В августе 1991 года выступил против попытки государственного переворота, предпринятой ГКЧП. С 1992 года стал одним из активных деятелей национально-патриотической оппозиции курсу президента РФ Бориса Ельцина. 30 марта 1992 года в газете "Куранты" опубликовал статью "Сумерки демократии", в которой выступил с критикой политики правительства Ельцина и потребовал отставки президента.
В январе 1993 года Юрий Власов был зарегистрирован как кандидат на пост мэра Москвы, выдвинутый собранием трудового коллектива завода "Красный пролетарий". Однако выборы мэра, назначенные на февраль 1993 года, были отменены. В ноябре 1993 года под первым номером был включен в список кандидатов в депутаты Государственной думы от Российского христианского демократического движения, однако движению не удалось собрать необходимого для участия в выборах количества подписей.
17 декабря 1995 года баллотировался в Государственную думу II созыва по списку избирательного объединения "Власть народу". В Думу не прошел, так как движение не преодолело пятипроцентный барьер (1,61%). В начале 1996 года Власов создал Народно-патриотическую партию России. В 1996 году участвовал в выборах президента РФ, был выдвинут группой избирателей, среди поддержавших его организаций была Национал-большевистская партия (запрещена в РФ в 2007 году) Эдуарда Лимонова. 16 июня 1996 года в первом туре выборов Юрий Власов занял предпоследнее, 10-е место, набрав 0,2% голосов избирателей.
Идол Шварценеггера
В 1961 году на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходил в Вене, Власов встретился с худощавым австрийским юношей Арнольдом Шварценеггером. Российский спортсмен произнес короткую речь, смысл которой сводился к тому, что у Арнольда все получится, если он будет уделять должное внимание тренировкам. По признанию Шварценеггера, именно с того момента Власов стал его кумиром.
В 1988 году уже известный актер и культурист Арнольд Шварценеггер приехал в Москву для съемок в боевике "Красная жара". В этом фильме он играл роль капитана советской милиции Ивана Данко. В гостинице "Советская" состоялась пресс-конференция, на которой Шварценеггер заявил, что в тот же день хочет встретиться с Власовым. Людей, сопровождавших актера, эта новость сильно удивила, потому что никаких встреч с Власовым у них в планах не было.
Кроме того, могли возникнуть проблемы с поиском советского чемпиона. Вот только Шварценеггер был настроен очень решительно, он не желал покидать СССР, не пожав руку Власову. В итоге Шварценеггеру удалось добиться своего и спустя 27 лет он снова встретился с Власовым - на этот раз в спортивном зале "Атлетика" в Москве. Там Шварценеггер опробовал несколько самодельных тренажеров и шутливо поборолся с Власовым на руках.
На прощание Шварценеггер оставил Власову свой снимок с подписью: "Юрию Власову, моему идолу, с наилучшими пожеланиями".
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 3 по 11 апреля, будет посвящен памяти Власова. "Это большая утрата для советского и российского спорта. Вечная память великому атлету, писателю и легендарному человеку с активной жизненной позицией. Апрельский чемпионат Европы, который продет в Москве, будет посвящен памяти Юрия Власова", - сказал Агапитов ТАСС.
Как сообщил ТАСС Кишкин, прощание с Власовым запланировано на 16 февраля в храме Боткинской больницы в Москве.