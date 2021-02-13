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Зимние олимпийские виды спорта

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Чехии не состоится в запланированные даты

Такое решение принято в связи с тем, что правительство Германии, где пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта, ввело обязательный карантин для прибывающих из Чехии

ТАСС, 13 февраля. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Нове-Место не состоится в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Чешской федерации лыжных гонок.

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Изначально этап был запланирован на период с 20 по 21 февраля.

Такое решение принято в связи с тем, что правительство Германии, где пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта, ввело обязательный карантин от пяти до десяти дней для прибывающих из Чехии.

Ранее стало известно, что запланированные в Норвегии два этапа Кубка мира не состоятся из-за ограничений, введенных правительством страны.

Чемпионат мира в германском Оберстдорфе пройдет с 22 февраля по 7 марта.

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