Барышева: серебряные медали помогут конькобежцу Кулижникову быть "злее" в следующем году

В субботу Кулижников занял второе место в забеге на 1 000 м на чемпионате мира в нидерландском Херенвене, преодолев дистанцию за 1 минуту 8,313 секунды. Победу одержал Кай Вербей из Нидерландов (1.08,052), третьим стал представитель Канады Лоран Дюбрёй (1.08,569). Кулижников является пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, рекордсменом мира на дистанциях 500 и 1000 метров.

"Допустить столько ошибок на 1 000 метров и при этом остаться с медалью может себе позволить только Павел Кулижников. Так что здесь не Вербей выиграл сегодня, а Кулижников слишком много ошибок допустил, к сожалению, сказалась та "ненабеганность", количество стартов. С таким количеством ошибок бежать короткую, скоростную дистанцию просто нереально. И это снова подтверждает его высочайший уровень, потому что даже с таким бегом "вполноги" он все равно остается с серебряной наградой чемпионата мира", - отметила Барышева.

"Жалко, что не случилось золота, но тем злее у него будет настрой на следующий сезон, - считает Барышева. - Не думаю, что эти ошибки вызваны травмой, это скорее ошибки технического характера. Я еще не общалась со сборной, но могу сказать, что до начала чемпионата мира у него все было в порядке, повреждение залечили. Дмитрию Дорофееву будет виднее, проводя анализ бега Павла, но наблюдая за его выступлениями и на 500 метров, и на 1 000, можно отметить, что сказалось малое количество стартов, опыта выступления на высоком конкурентном уровне в этом сезоне".