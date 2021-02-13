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Шведские хоккейные игры

Ларионов: вратарь сборной России по хоккею Самонов блестяще играет в матчах Евротура

Решение о том, какой голкипер сыграет в воскресенье с чехами, еще не принято

ТАСС, 13 февраля. Голкипер петербургского СКА Александр Самонов показывает блестящий уровень игры в матчах Евротура. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов.

В субботу сборная России одержала восьмую победу подряд в нынешнем розыгрыше Евротура, переиграв шведов со счетом 2:1 по буллитам. В последних пяти матчах ворота национальной команды защищал Александр Самонов.

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"Нельзя выиграть хороший матч без хорошего вратаря. Но я считаю, что это заслуга всего коллектива. Мы ценим то, что у нас в команде есть три вратаря, которые достойны того, чтобы играть в национальной команде", - сказал Ларионов.

В заявку на Шведские игры также включены голкиперы Ярослав Аскаров и Даниил Тарасов. "Безусловно, думаю, что тренер вратарей Рашит Давыдов наверняка даст нам свою оценку происходящего. Мы не можем быть недовольны игрой Самонова, потому что он отыграл блестяще. Решение о том, кто сыграет с чехами, примем сегодня вечером или завтра утром", - заключил Ларионов.

В последнем туре Шведских игр сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.

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