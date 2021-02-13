Вынужденная перестановка. Иванов временно покинул пост главы федерации легкой атлетики

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова стала первым элитным спортсменом в истории российской легкой атлетики, которому доверили руководство национальной федерацией.
В субботу на заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) президент организации Петр Иванов заявил, что принял решение временно сложить полномочия в пользу первого вице-президента в соответствии с декабрьским решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Иванов, избранный на пост президента ВФЛА 30 ноября, в январе был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы.
CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Согласно решению суда, высокопоставленные государственные служащие РФ до 16 декабря 2022 года лишены права входить в руководство как международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса WADA, так и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в международных ассоциациях.
Согласно уставу ВФЛА, Иванов имеет право вернуться на пост президента ВФЛА после окончания срока действия ограничений. "Я уверен, что Ирина Привалова справится с решением задач, которые стоят перед федерацией и которые определены в стратегическом плане", - сказал он ТАСС.
Возможность прогресса в восстановлении федерации
52-летняя Привалова принимала участие в последних выборах президента. Будучи претендентом, она заявила ТАСС, что ее решение баллотироваться не было спонтанным. "Мне кажется, нужен человек, которого бы знали не только в России, но и в World Athletics [Международной ассоциации легкоатлетических федераций]. И я поняла, что, наверное, могу быть тем человеком, которого знают и которому доверяют как дома, так и за рубежом", - сказала олимпийская чемпионка.
"Буду продолжать выбранный курс, сотрудничать с рабочей группой, надеюсь, что у нас все получится. Думаю, что состояние ВФЛА лучше, чем было три-четыре месяца или год назад. Наметились позитивные шаги, мне кажется, что появился свет в конце тоннеля, конечно, есть надежда на восстановление", - заметила в субботу Привалова.
Ранее у руля Всероссийской федерации легкой атлетики не было ни одного спортсмена элитного уровня. Нельзя исключать того, что приход Приваловой даст новый импульс делу восстановления ВФЛА в правах. Олимпийская чемпионка из России может очень быстро найти общий язык с двукратным олимпийским чемпионом из Великобритании Себастьяном Коу, который с 2015 года возглавляет World Athletics.
"Эффективность работы ВФЛА не снизится"
Министр спорта РФ Олег Матыцин в беседе с ТАСС выразил надежду на то, что временный уход Иванова не скажется на работе федерации, программе развития атлетики и взаимодействии с World Athletics. "Знаю, что Себастьян Коу очень конструктивно относится к деятельности, в частности, Петра Иванова как руководителя нашей федерации. Сам Петр Валерьевич будет активно продолжать участие в том качестве, в котором сможет, но эффективность работы ВФЛА не снизится", - сказал глава Минспорта.
Независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая, ранее занимавшая пост заместителя руководителя РУСАДА, заявила в субботу ТАСС, что временный уход Иванова никак не отразится как на работе международных экспертов, так и на взаимодействии рабочей группы World Athletics с ВФЛА. "Ирина Привалова уже выразила готовность продолжать и поддерживать ту же динамику, которая была заложена прежним руководителем. Решение Петра Валерьевича единственно верное и легитимное в данной ситуации", - отметила Пахноцкая.
Российские легкоатлеты из-за приостановки членства федерации в World Athletics с января 2020 года лишены возможности выступать на международных стартах даже в статусе нейтральных спортсменов.
В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения окончательного плана восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики.