Вынужденная перестановка. Иванов временно покинул пост главы федерации легкой атлетики

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова стала первым элитным спортсменом в истории российской легкой атлетики, которому доверили руководство национальной федерацией.

В субботу на заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) президент организации Петр Иванов заявил, что принял решение временно сложить полномочия в пользу первого вице-президента в соответствии с декабрьским решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Иванов, избранный на пост президента ВФЛА 30 ноября, в январе был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Согласно решению суда, высокопоставленные государственные служащие РФ до 16 декабря 2022 года лишены права входить в руководство как международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса WADA, так и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в международных ассоциациях.

Согласно уставу ВФЛА, Иванов имеет право вернуться на пост президента ВФЛА после окончания срока действия ограничений. "Я уверен, что Ирина Привалова справится с решением задач, которые стоят перед федерацией и которые определены в стратегическом плане", - сказал он ТАСС.

Возможность прогресса в восстановлении федерации

52-летняя Привалова принимала участие в последних выборах президента. Будучи претендентом, она заявила ТАСС, что ее решение баллотироваться не было спонтанным. "Мне кажется, нужен человек, которого бы знали не только в России, но и в World Athletics [Международной ассоциации легкоатлетических федераций]. И я поняла, что, наверное, могу быть тем человеком, которого знают и которому доверяют как дома, так и за рубежом", - сказала олимпийская чемпионка.