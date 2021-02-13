Российская команда G-Drive Racing открыла новый сезон победой на этапе в Дубае

ТАСС, 13 февраля. Экипаж российской команды G-Drive Racing стал победителем первой гонки на стартовом этапе азиатской серии "Ле-Ман" в ОАЭ. Еще одна машина машина G-Drive Racing пришла в субботу к финишу четвертой.

В состав экипажа G-Drive Racing, победившего в субботу, входили австрийцы Фердинанд Габсбург и Рене Биндер, а также китаец Е Ифей. На финише они показали результат 4 часа 2 минуты 26,692 секунды.

Вторым финишировал экипаж британской команды Jota (4:02.28,459). Третье место заняли немцы из Phoenix Racing (4:03.32,643).

Вторая гонка азиатской серии "Ле-Ман" в Дубае пройдет 14 февраля.