В World Athletics заявили, что Петр Иванов провел хорошую работу на посту президента ВФЛА

В субботу Иванов сообщил ТАСС, что покинул пост президента ВФЛА в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова будет временно исполнять обязанности главы ВФЛА. Иванов имеет право вернуться на пост президента ВФЛА после окончания срока ограничений (с 17 декабря 2022 года).

"World Athletics стремится строго соблюдать букву и дух решения CAS, в результате чего господин Иванов ушел с поста президента ВФЛА и из президиума организации. Это включает в себя отказ от всех обязанностей и должностей в любых структурах управления, правлении или попечительском совете", - сообщили в организации.

"Мы благодарны господину Иванову за работу, которую он провел со своей командой и нашими международными экспертами по плану восстановления ВФЛА, и уверены, что эта хорошая работа будет продолжена", - говорится в сообщении.

В январе 2021 года Иванов был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. Спортивный арбитражный суд в декабре постановил, что высокопоставленные государственные служащие России до 16 декабря 2022 года лишаются права входить в руководство как международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса Всемирного антидопингового агентства, так и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в вышеуказанных международных объединениях и федерациях.