Лидирующий в чемпионате Италии по футболу "Милан" проиграл "Специи"

ТАСС, 14 февраля. "Милан" со счетом 0:2 проиграл "Специи" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Ювентус" проиграл "Наполи" и прервал трехматчевую победную серию в чемпионате Италии

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Голы забили Джулио Маджоре (56-я минута) и Симоне Бастони (67).

"Милан" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков и опережая идущий вторым и имеющий игру в запасе "Интер" на два балла. "Специя" поднялась на 14-ю строчку, набрав 24 очка.

В следующем туре "Милан" 21 февраля примет "Интер". "Специя" 19 февраля на выезде встретится с "Фиорентиной", за которую выступает россиянин Александр Кокорин.