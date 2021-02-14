Шайба Дадонова помогла "Оттаве" победить "Виннипег" в матче НХЛ

В составе хозяев шайбу забросил Марк Шайфли (26-я минута), у гостей отличились российский форвард Евгений Дадонов (28) и Брэди Ткачук, который забил гол за девять секунд до финальной сирены.

Дадонов забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету две результативные передачи. Его соотечественники и одноклубники защитники Никита Зайцев, Артем Зуб и нападающий Артем Анисимов очков не набрали.

"Оттава" занимает последнее, седьмое место в Северном дивизионе, имея в активе семь очков в 16 играх. "Виннипег" идет четвертым с 17 очками после 14 встреч.

В следующем матче "Оттава" 16 февраля в гостях сыграет с "Торонто", "Виннипег" в этот же день на выезде встретится с "Эдмонтоном".