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НХЛ

Шайба Дадонова помогла "Оттаве" победить "Виннипег" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 14 февраля. "Виннипег" проиграл "Оттаве" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбу забросил Марк Шайфли (26-я минута), у гостей отличились российский форвард Евгений Дадонов (28) и Брэди Ткачук, который забил гол за девять секунд до финальной сирены.

Дадонов забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету две результативные передачи. Его соотечественники и одноклубники защитники Никита Зайцев, Артем Зуб и нападающий Артем Анисимов очков не набрали.

"Оттава" занимает последнее, седьмое место в Северном дивизионе, имея в активе семь очков в 16 играх. "Виннипег" идет четвертым с 17 очками после 14 встреч.

В следующем матче "Оттава" 16 февраля в гостях сыграет с "Торонто", "Виннипег" в этот же день на выезде встретится с "Эдмонтоном".

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