Российская теннисистка Потапова проиграла в первом круге турнира в Мельбурне

ТАСС, 14 февраля. Россиянка Анастасия Потапова уступила шведке Ребекке Петерссон в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне (Phillip Island Trophy).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу 25-летней Петерссон, которая посеяна на турнире под 16-м номером. В следующем круге шведка сыграет с бельгийкой Гретье Миннен.

В турнире, в частности, выступают теннисистки, которые закончили выступление на проходящем параллельно Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). 19-летняя Потапова в третьем круге первого в сезоне турнира серии Большого шлема уступила американке Серене Уильямс.

Потапова занимает 101-е место в рейтинге WTA, Петерссон - 55-е. В активе обеих теннисисток нет выигранных турниров под эгидой организации.

Призовой фонд турнира в Мельбурне составляет $235,2 тыс. Соревнования завершатся 19 февраля.