"Тампа" разгромила "Флориду" в матче НХЛ. Волков забросил первую шайбу в карьере

В составе победителей шайбы забросили Ондржей Палат (25-я минута), Мэтью Джозеф (26), Тайлер Джонсон (33, 40), Александр Волков (51) и Барклай Гудроу (56). У проигравших отличился Фрэнк Ватрано (50).

Волков забросил первую шайбу в карьере в НХЛ, всего он провел 17 матчей за "Тампу", в которых также сделал три результативные передачи. В прошлом сезоне он вместе с командой стал победителем Кубка Стэнли. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился точным пасом, который стал для него 10-м в нынешнем сезоне. Голкипер победителей Андрей Василевский отразил 33 броска, его визави из "Флориды" Сергей Бобровский сделал 22 сейва.

"Тампа" занимает первое место в Центральном дивизионе, имея в активе 21 очко в 13 играх. "Флорида" идет второй с 18 очками после 12 встреч. 14 февраля команды вновь сыграют друг с другом.

В других матчах игрового дня "Торонто" дома проиграл "Монреалю" со счетом 1:2 (форвард проигравших Илья Михеев и защитник победителей Александр Романов результативными действиями не отметились), "Нью-Йорк Айлендерс" на своей площадке победил "Бостон" со счетом 4:2 (голкипер хозяев Семен Варламов отразил 28 бросков), "Вегас" в гостях был сильнее "Сан-Хосе" со счетом 3:1 (защитник хозяев Николай Кныжов очков не набрал).