"Сент-Луис" победил "Аризону" в матче НХЛ. Барбашев набрал два очка

ТАСС, 14 февраля. "Аризона" проиграла "Сент-Луису" в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Конор Гарланд (1-я минута), Баррет Хэйтон (26), Ник Шмальц (42) и Драйдент Хант (52). У гостей отличились Кайл Клиффорд (6), Зак Сэнфорд (14), Иван Барбашев (28), Джордан Кайру (55) и Майк Хоффман (62).
Барбашев также записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету две шайбы и четыре точных паса в нынешнем сезоне.
"Сент-Луис" занимает первое место в Западном дивизионе, имея в активе 20 очков в 15 играх. "Аризона" идет пятой с 14 очками после 14 встреч. 14 февраля команды вновь сыграют друг с другом.
В других матчах игрового дня "Каролина" в гостях в серии буллитов обыграла "Даллас" со счетом 4:3 (форвард гостей Андрей Свечников отметился передачей, доведя количество набранных очков в сезоне до 12 (6+6), нападающий хозяев Денис Гурьянов баллов за результативность не набрал), "Нэшвилл" на своей площадке уступил "Детройту" со счетом 2:4 (форвард гостей Владислав Наместников и нападающий хозяев Яков Тренин закончили матч без очков), "Чикаго" в гостях в овертайме был сильнее "Коламбуса" со счетом 3:2 (защитник гостей Никита Задоров сделал четвертую голевую передачу в сезоне, хоккеисты хозяев Михаил Григоренко и Владислав Гавриков очков не набрали).