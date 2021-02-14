"Сент-Луис" победил "Аризону" в матче НХЛ. Барбашев набрал два очка

В составе хозяев шайбы забросили Конор Гарланд (1-я минута), Баррет Хэйтон (26), Ник Шмальц (42) и Драйдент Хант (52). У гостей отличились Кайл Клиффорд (6), Зак Сэнфорд (14), Иван Барбашев (28), Джордан Кайру (55) и Майк Хоффман (62).

ТАСС, 14 февраля. "Аризона" проиграла "Сент-Луису" в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Барбашев также записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету две шайбы и четыре точных паса в нынешнем сезоне.

"Сент-Луис" занимает первое место в Западном дивизионе, имея в активе 20 очков в 15 играх. "Аризона" идет пятой с 14 очками после 14 встреч. 14 февраля команды вновь сыграют друг с другом.