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Бокс

Рахимов не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации

Его бой против американца Джозефа Диаса он завершил вничью

ТАСС, 14 февраля. Представляющий Россию Шавкат Рахимов не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 58,96 кг. 12-раундовый поединок, прошедший в Индио (США, штат Калифорния), против американца Джозефа Диаса он завершил вничью.

26-летний Рахимов впервые боксировал за титул чемпиона мира. В его активе 15 побед (12 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.

Рахимов на любительском ринге выступал за сборную Таджикистана, трижды становился чемпионом страны, побеждал и становился призером международных турниров. После того, как не сумел попасть на Олимпийские игры - 2016, Рахимов перешел в профессиональный бокс и переехал в Екатеринбург. С тех пор проживает в России и на профессиональном ринге представляет эту страну. В 2017 году Рахимов завоевал титул чемпиона мира по "малозначительной" версии Международной боксерской организации (IBO) и трижды его защитил.

Диас, несмотря на ничью, не сумел защитить титул чемпиона мира IBF, поскольку не уложился в рамки весовой категории на взвешивании, пояс стал вакантным. В активе 28-летнего американца 31 победа (15 нокаутом), одна ничья и одно поражение. Он завоевал титул в прошлом бою благодаря победе над американцем Тевином Фармером и должен был провести первую защиту. В 2018 году Диас не сумел завоевать пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 57,15 кг, проиграв американцу Гэрри Расселу, а в следующем поединке победил пуэрториканца Хесуса Рохаса, но также не стал обладателем пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), не уложившись в лимит весовой категории.

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