Усман нокаутировал Бёрнса и защитил титул чемпиона UFC

Усман одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. Американец в первом раунде оказался в нокдауне, во втором сам дважды отправлял соперника в нокдаун. В начале третьего раунда Усман снова отправил Бёрнса на пол и после серии ударов судья остановил поединок.

ТАСС, 14 февраля. Американский боец смешанного стиля Камару Усман победил бразильца Гилберта Бёрнса и защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе на турнире. Поединок прошел на турнире UFC 258 в Лас-Вегасе (штат Невада).

33-летний Усман в третий раз защитил пояс, которым владеет с марта 2019 года после победы над американцем Тайроном Вудли. Всего в его активе в смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение. Усман одержал 17-ю победу подряд.

34-летний Бёрнс прервал серию побед из шести боев. На его счету 19 побед и четыре поражения.