Карацев считает, что готов противостоять Тиму или Димитрову в 1/4 финала Australian Open

ТАСС, 14 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев готов к матчу с австрийцем Домиником Тимом или болгарином Грегором Димитровым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Об этом он заявил после встречи четвертого круга с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, комментарий россиянина приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Карацев отыгрался с 0-2 по сетам и вышел в четвертьфинал Australian Open

В воскресенье Карацев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии Большого шлема, победив канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 3) - Григор Димитров (Болгария, 18).

"Вначале было трудно, он играл очень быстро. У меня заняло два сета, чтобы понять, как с ним играть. Я готов к любому из них", - ответил он на вопрос, с кем из пары Тим - Димитров хотел бы встретиться в четвертьфинале.

27-летний Карацев впервые играет в основной сетке турнира серии Большого шлема, ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Россиянин занимает 114-е место в рейтинге АТР.

Тим является третьей ракеткой мира, став в прошлом году победителем Открытого чемпионата США. Димитров располагается на 21-й строчке.