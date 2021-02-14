Карацев встретится с Димитровым в четвертьфинале Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:0 в пользу 29-летнего Димитрова, посеянного на турнире под 18-м номером. Тим имел третий номер посева.

ТАСС, 14 февраля. Болгарин Григор Димитров победил австрийца Доминика Тима в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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В четвертьфинале болгарский теннисист встретится с вышедшим впервые в основную сетку турниров серии Большого шлема россиянином Асланом Карацевым.

Димитров занимает 21-е место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), выиграв восемь титулов под эгидой организации. Он трижды доходил до финала турниров серии Большого шлема, в Австралии это достижение покорялось ему в 2017 году.

27-летний Тим является третьей ракеткой мира, завоевав 17 титулов АТР. В прошлом году он стал победителем Открытого чемпионата США, а также дошел до финала Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.