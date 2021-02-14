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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Волонтерская программа УрФУ к Универсиаде-2023 начнется в августе 2021 года

Программа подготовки волонтеров разработана вузом совместно с дирекцией Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) запустит программу по подготовке волонтеров к Универсиаде-2023 в августе 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Старт волонтерской программы Всемирных летних студенческих игр запланирован на 8 августа 2021 года", - сказали в пресс-службе, уточнив, что детали программы будут сообщены позже.

Ранее сообщалось, что программа подготовки волонтеров разработана вузом совместно с дирекцией Универсиады.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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