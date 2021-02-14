Бюджет чемпионата мира по биатлону был сокращен почти в два раза из-за пандемии

Стартовавший в среду чемпионат мира продлится до 21 февраля. В связи с пандемией коронавируса болельщики на трибуны не допускаются, однако ожидается, что со следующей недели гонки смогут бесплатно посещать до 50 зрителей.

БЛЕД /Словения/, 14 февраля. /ТАСС/. Бюджет чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке был сокращен почти в два раза из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета турнира Тим Фарчник.

"Первоначально операционный бюджет турнира был €7 млн, позднее мы сократили некоторые расходы, так что он стал равен €5,5 млн. Сейчас, из-за отсутствия зрителей, бюджет составляет €4 млн", - сказал Фарчник.

Несмотря на трудности, генеральный директор оргкомитета подчеркнул, что проведение турнира не принесет убытки. "Мы делаем все необходимое, чтобы контролировать расходы. Мы просто не можем себе этого позволить, потому что в следующем году не будем принимать этап Кубка мира. Так что нам приходится выживать в рамках нынешнего бюджета", - отметил он.

Поклюка во второй раз принимает полноценный чемпионат мира, впервые это произошло 20 лет назад. В 1998 и в 2006 годах здесь были разыграны медали чемпионата мира в дисциплинах, которые на тот момент не входили в олимпийскую программу. Во второй раз местом проведения турнира Словения была избрана в 2018 году. Изначально турнир должен был проходить в Тюмени, однако российский город был лишен этого права на фоне допингового скандала.