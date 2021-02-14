Куницын заявил, что Карацев на Australian Open показывает свой лучший теннис в жизни

В воскресенье Карацев победил канадца Феликса Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграет с болгарином Григором Димитровым. Россиянин впервые в карьере играет в основной сетке турнира серии Большого шлема.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев демонстрирует свою лучшую игру в жизни на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Такое мнение ТАСС высказал российский теннисист и тренер Игорь Куницын.

"Неожиданно, что так далеко дошел в Австралии, первый турнир Большого шлема и такой успех. И огромную роль в этом сыграло то, что Карацев был в команде на Кубке АТР [Ассоциации теннисистов-профессионалов], тренировался и был в команде с Даней [Медведевым], Андреем [Рублевым] и Женей [Донским], - отметил Куницын. - Посмотрел матчи, поиграл на высоких скоростях и был в атмосфере практически турнира Большого шлема. Плюс турнир проходил на тех же кортах, где проходит сейчас Открытый чемпионат Австралии, и была максимальная возможность "прибиться" к покрытию".

В матче четвертого круга против Оже-Альяссима россиянин отыгрался со счета 0-2 по сетам.

"Карацев демонстрирует потрясающий теннис, и как закончился карантин в том году, он показывает везде отличную игру, на всех кортах, на всех континентах. Сейчас показал лучший теннис в своей жизни. Не у каждого топ-игрока есть матчи, где отыгрываешься с 0-2", - добавил Куницын.