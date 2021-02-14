Российские лыжники получат нейтральные комбинезоны по приезде на чемпионат мира

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники, которые будут заявлены на чемпионат мира в германском Оберстдорфе, получат форму для выступления после того, как приедут на соревнования. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды Юрий Бородавко.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF.

"Свою нейтральную форму наши спортсмены получат непосредственно в Оберстдорфе", - сказал Бородавко.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS), форма российских спортсменов может содержать цвета национального флага. Если на форме будет отображено "Россия", то рядом на английском языке также должна содержаться надпись "нейтральный атлет", написанная не меньшим размером, чем слово "Россия".

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.