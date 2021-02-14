Клопп признал, что "Ливерпуль" проиграл чемпионскую гонку в Английской премьер-лиге

ТАСС, 14 февраля. "Ливерпуль" потерял шансы на победу в чемпионате Англии по футболу. Такое мнение высказал главный тренер команды Юрген Клопп, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

В субботу "Ливерпуль" проиграл в гостях со счетом 1:3 "Лестеру" в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Действующий чемпион Англии проиграл три последних матча чемпионата.

"Не могу в это поверить, но да", - ответил Клопп на вопрос о потере шансов команды на чемпионство.

"Ливерпуль" после 24 встреч идет четвертым, набрав 40 очков. Лидирует "Манчестер Сити", в активе которого 53 очка в 23 встречах.