Умерла мать чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Мать 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова - Нина Карпова - умерла в возрасте 101 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (FIDE).

"С чувством глубокой скорби узнал об уходе Нины Григорьевны - незаурядного человека, прекрасной женщины и удивительной матери, - заявил глава FIDE Аркадий Дворкович. - Нина Григорьевна всю жизнь посвятила воспитанию своих детей и в высшей степени преуспела в этом деле. Это тяжелая утрата для всех нас, для всего шахматного мира. Светлая память о Нине Григорьевне навсегда останется в наших сердцах".

"Мы переживаем, и от лица всей федерации приношу соболезнования Анатолию Евгеньевичу в связи с утратой", - заявил ТАСС глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Карпову 69 лет, он стал 12-м чемпионом мира по шахматам в 1975 году. Его соперник по решающему матчу за чемпионский титул американец Роберт Фишер отказался от игры из-за разногласий о порядке проведения матча, и в итоге Карпов стал победителем, не сыграв с противником ни одной партии. В 1978 и 1981 годах Карпов отстоял чемпионское звание в поединках с Виктором Корчным, который несколькими годами ранее покинул СССР и стал представлять Швейцарию.

Карпов также является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР (1985, 1989), шестикратным победителем шахматных олимпиад в составе советской команды (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратным чемпионом СССР (1976, 1983, 1988). Он - девятикратный обладатель шахматного "Оскара" - награды, которая присуждается лучшему игроку года (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984). Всего за карьеру Карпов провел около 2,5 тыс. партий, стал победителем в более 150 турниров. В ноябре 2016 года гроссмейстер был удостоен высшей награды Министерства спорта РФ - знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта".