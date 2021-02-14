"Бавария" договорилась о переходе футболиста Упамекано из "Лейпцига"

ТАСС, 14 февраля. Германский футбольный клуб "Бавария" достиг договоренности о переходе французского защитника Дайо Упамекано из "Лейпцига". Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

22-летний игрок присоединится к клубу 1 июля. Контракт с Упамекано будет рассчитан до лета 2026 года.

Упамекано перешел в "Лейпциг" из австрийского "Зальцбурга" в 2017 году и провел за команду 139 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. За сборную Франции он провел три встречи, отметившись одним голом.

"Бавария" является 30-кратным чемпионом Германии, 11 февраля клуб завоевал шестой трофей подряд, победив на клубном чемпионате мира. В чемпионате страны команда на данный момент лидирует с 48 очками. "Лейпциг" с 44 баллами идет вторым.