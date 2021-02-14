Крянин: отмена чешского этапа Кубка мира не отразится на подготовке лыжника Устюгова к ЧМ

Этап Кубка мира в Нове-Место не состоится 20-21 февраля по причине того, что правительство Германии, где 22 февраля стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта, ввело обязательный карантин от пяти до десяти дней для прибывающих из Чехии. Изначально планировалось, что в Чехии стартуют несколько российских лыжников, включая Устюгова, который еще не до конца восстановился после длительной болезни и набирал форму через участие в соревнованиях.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Отмена этапа Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Нове-Место, который должен был пройти с 20 по 21 февраля, не отразится на подготовке к мировому первенству двукратного чемпиона мира россиянина Сергея Устюгова. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин.

"Не вижу каких-то проблем для Устюгова после этого переноса. То, что тренеры запланировали, будет реализовано через контрольные старты, и ту работу, которая нужна, проведут в любом случае. Но всем понятно, что любой старт куда полезнее контрольной тренировки, спортсмен совершенно по-другому концентрируется, когда выступает на соревнованиях. Но если обращать внимание при подготовке к главному старту на такие переносы, то можно уже лыжи к стенке прибивать", - сказал Крянин.

"Если у нас запланировано выступление на каком-то определенном старте, то ему предшествует определенная подводка через тренировки. Все планируется заранее, поэтому тренеры теперь должны организовать альтернативный чешскому этапу контрольный старт, чтобы спортсмены попали в стрессовую ситуацию и смогли выплеснуть адреналин", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF.