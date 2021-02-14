Хайнс, де Коло и Блумс вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ

ТАСС, 14 февраля. Бывший капитан баскетбольного клуба ЦСКА Кайл Хайнс вошел в Зал славы Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Хайнс представлял армейцев с 2013 по 2020 год, став с командой дважды победителем Евролиги (2016, 2019) и пять раз - Единой лиги ВТБ (2014-2018).

Помимо американского форварда в 2021 году в Зал славы включен другой игрок армейцев французский защитник Нандо де Коло, представлявший ЦСКА с 2014 по 2019 год, и латвийский защитник Янис Блумс, игравший в Единой лиге ВТБ за литовский "Летувос Ритас", казахстанскую "Астану", латвийский ВЭФ и российскую "Парму".

Также в Зал славы вошел комментатор Роман Скворцов.