Француз Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 14 февраля. /ТАСС/. Французский биатлонист Эмильен Жаклен стал победителем гонки преследования на 12,5 км на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Его время составило 31 минуту 22,1 секунды, он не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон (отставание 7,3 секунды, 0 промахов), третьим - норвежец Йоханнес Бё (8,1; 2).
Россиянин Эдуард Латыпов показал седьмое время (+1.35,1; 2), что стало для него лучшим результатом в личных гонках на этапах Кубка мира (чемпионат мира входит в программу Кубка мира). До этого он стал 10-м в спринте на текущем чемпионате мира.
Для Жаклена эта победа на чемпионате мира стала третьей. Ранее он побеждал в гонке преследования и эстафете прошлого мирового первенства.
Позднее в воскресенье состоится женская гонка преследования. Чемпионат мира завершится 21 февраля.