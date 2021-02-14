Француз Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 14 февраля. /ТАСС/. Французский биатлонист Эмильен Жаклен стал победителем гонки преследования на 12,5 км на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Латыпов заявил, что настроен завоевать медаль на чемпионате мира по биатлону

Его время составило 31 минуту 22,1 секунды, он не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон (отставание 7,3 секунды, 0 промахов), третьим - норвежец Йоханнес Бё (8,1; 2).

Россиянин Эдуард Латыпов показал седьмое время (+1.35,1; 2), что стало для него лучшим результатом в личных гонках на этапах Кубка мира (чемпионат мира входит в программу Кубка мира). До этого он стал 10-м в спринте на текущем чемпионате мира.

Для Жаклена эта победа на чемпионате мира стала третьей. Ранее он побеждал в гонке преследования и эстафете прошлого мирового первенства.

Позднее в воскресенье состоится женская гонка преследования. Чемпионат мира завершится 21 февраля.