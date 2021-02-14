Сборная России обыграла команду Чехии и в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура

В составе россиян отличились Захар Бардаков (8-я минута), Павел Красковский (38), Николай Коваленко (49), Даниил Мисюль (53), Василий Подколзин (55), Владимир Бутузов (58) и Никита Чибриков (58). У чехов шайбы забросили Михал Шпачек (17-я минута), Якуб Флек (30), Лукаш Клок (31) и Давид Томашек (60, буллит).

ТАСС, 14 февраля. Сборная России победила команду Чехии со счетом 7:4 в матче третьего тура Шведских хоккейных игр и досрочно стала победителем Евротура. Турнир проходит в Мальмё без зрителей.

Капитаном российской команды на турнире был Дамир Жафяров. Наставник молодежной сборной России Игорь Ларионов исполнял обязанности главного тренера. В состав команды вошли восемь участников прошедшего молодежного чемпионата мира.

Сборная России выиграла все три матча третьего этапа Евротура, набрав восемь очков. Второе место занимает команда Швеции (3 очка), третье - сборная Финляндии (2), замыкают таблицу чехи (2). Заключительный матч Шведских хоккейных игр между сборными Швеции и Финляндии пройдет позднее в воскресенье.

В общем зачете турнира россияне набрали 24 очка в девяти матчах и стали недосягаемы для соперников. Сборная России выиграла все три этапа текущего сезона: Кубок Карьяла, Кубок Первого канала и Шведские игры, победив в девяти первых матчах Евротура, что является рекордом. Второе место за этап до конца занимает сборная Чехии (11), третьими идут шведы (8), четвертыми - финны (8). Последний этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне в девятый раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021) стали победителями Евротура и сравнялись с финнами по этому показателю, четыре победы на счету шведов, два раза общий зачет выигрывали чехи.