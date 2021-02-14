Латыпов оценил свою лучшую в карьере гонку, которая прошла на чемпионате мира по биатлону

Латыпов в пасьюте занял седьмое место, что является его лучшим результатом в карьере. Предыдущее достижение он установил в пятницу - 10-е место, занятое в спринте.

БЛЕД /Словения/, 14 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов остался доволен своим выступлением в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке, однако немного сожалеет, что не попал в число шести сильнейших. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье после финиша.

"Доволен сегодняшней гонкой, она получилась очень хорошей и конкурентной, - сказал Латыпов. - Приблизиться к лидерам было тяжело, все они стреляли хорошо, практически никто из них не допустил ошибок. Гонка была очень плотной, она мне понравилось, единственное, обидно, что не удалось зацепиться за топ-6 и побороться за медали".

Во время гонки биатлонист допустил две ошибки на огневых рубежах. "Возможно, сбился с ритма и допустил обидные промахи, нужно было рискнуть, как это сделали соперники", - заметил он.

Латыпов пока не знает, выступит ли он в индивидуальной гонке и сингл-миксте. "Все будет зависеть от решения тренерского штаба. Сейчас будет небольшой отдых, подумаем, как лучше сделать. Есть люди, которые тоже могут побеждать. Бежать столько гонок подряд сложно, да еще на такой высоте", - заметил он.

Чемпионат мира продлится до 21 февраля.