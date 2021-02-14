"Монако" без Головина вырвал ничью в игре с "Лорьяном" и продлил беспроигрышную серию

В составе хозяев два мяча забил Виссам Бен-Йеддер, отличившийся на 48-й минуте и в компенсированное ко второму тайму время. У гостей дубль на счету Терема Моффи (7-я и 62-я минуты).

ТАСС, 14 февраля. "Монако" на своем поле сыграл вничью с "Лорьяном" в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Футболист "Монако" Головин будет готов к матчу против ПСЖ

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил игру из-за повреждения. Как сообщил ТАСС агент игрока Олег Артемов, россиянин будет готов к следующему матчу клуба.

"Монако" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до десяти матчей (8 побед, 2 ничьи), в последний раз монегаски проигрывали 16 декабря - дома "Лансу" (0:3). В турнирной таблице чемпионата "Монако" занимает четвертое место, набрав 49 очков. "Лорьян" располагается на 17-й строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре "Монако" 21 февраля на выезде встретится с "Пари Сен-Жермен". "Лорьян" в этот же день примет "Лилль".