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Единая лига ВТБ

Кириленко: формат Матча звезд Единой лиги ВТБ будет актуален и для НБА

По мнению главы федерации, матч сборной США против сборной мира был бы интересен зрителям за океаном
Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) следует изучить формат проведения Матча звезд Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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В воскресенье на "ВТБ-Арене" в Москве пройдет Матч звезд Единой лиги ВТБ, в котором встретятся команды "Звезды России" и "Звезды мира".

"Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит в интересном формате. "Звезды России" - это фактически расширенный состав нашей сборной, а на нашу команду всегда интересно посмотреть. При этом я уверен, что НБА тоже следует попробовать подобный формат у себя - сборная мира против сборной США в основном матче их звездного уик-энда", - отметил Кириленко.

Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится в пятый раз.

Теги
Кириленко, Андрей Геннадьевич
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