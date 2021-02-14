Кириленко: формат Матча звезд Единой лиги ВТБ будет актуален и для НБА

В воскресенье на "ВТБ-Арене" в Москве пройдет Матч звезд Единой лиги ВТБ, в котором встретятся команды "Звезды России" и "Звезды мира".

"Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит в интересном формате. "Звезды России" - это фактически расширенный состав нашей сборной, а на нашу команду всегда интересно посмотреть. При этом я уверен, что НБА тоже следует попробовать подобный формат у себя - сборная мира против сборной США в основном матче их звездного уик-энда", - отметил Кириленко.

Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится в пятый раз.