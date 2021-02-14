Конькобежка Воронина стала второй на дистанции 5 000 м на чемпионате мира

ТАСС, 14 февраля. Россиянка Наталья Воронина заняла второе место на дистанции 5 000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Россиянка преодолела дистанцию за 6 минут 50,997 секунды. Победу одержала представительница Нидерландов Ирен Схаутен (6.48,537), установив личный рекорд. Третье место заняла ее соотечественница Карлейн Ахтеректе (6.52,220). Рекорд мира на этой дистанции принадлежит Ворониной (6.39,02).