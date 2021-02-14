Конькобежка Воронина стала второй на дистанции 5 000 м на чемпионате мира

ТАСС, 14 февраля. Россиянка Наталья Воронина заняла второе место на дистанции 5 000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.
Россиянка преодолела дистанцию за 6 минут 50,997 секунды. Победу одержала представительница Нидерландов Ирен Схаутен (6.48,537), установив личный рекорд. Третье место заняла ее соотечественница Карлейн Ахтеректе (6.52,220). Рекорд мира на этой дистанции принадлежит Ворониной (6.39,02).
Россиянка Анастасия Григорьева заняла последнее, 12-е место (7.23,875), показав лучший личный результат. Пятикратная олимпийская чемпионка 48-летняя Клаудия Пехштайн стала десятой (+7.09,172).
Для конькобежцев из России эта медаль стала девятой на чемпионате мира. В четверг бронзу на дистанции 5 000 метров завоевал Сергей Трофимов, в пятницу российские конькобежцы стали обладателями бронзовых наград в женской и мужской командных гонках преследования, Павел Кулижников выиграл серебряную медаль на дистанции 500 метров, а Голикова победила на этой же дистанции. В субботу третьей на дистанции 1 000 м стала Голубева, Кулижников на аналогичной дистанции завоевал серебро. В воскресенье Евгения Лаленкова стала третьей на дистанции 1 500 м.
Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов звучит музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.
Чемпионат мира в Херенвене завершится 14 февраля.