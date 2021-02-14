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Шведские хоккейные игры

Брагин: победа в Евротуре говорит о том, что в России полно талантливых хоккеистов

Главный тренер сборной России отметил, что не подсказывал Игорю Ларионову, который исполнял обязанности наставника команды на Шведских играх
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин Елена Руско/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин
© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Досрочная победа сборной России по хоккею в Евротуре говорит о том, что в стране много талантливых игроков. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Валерий Брагин.

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Сборная России 14 февраля победила команду Чехии со счетом 7:4 в матче третьего тура Шведских хоккейных игр и досрочно стала победителем Евротура. Во время третьего этапа турнира обязанности главного тренера национальной команды исполнял не Брагин, а наставник молодежной сборной России Игорь Ларионов.

"Прекрасное выступление, молодые ребята проявили себя, - сказал Брагин. - Довольны результатом. Есть ли на примете игроки, которые могли бы выступить на следующем этапе Евротура и, возможно, на чемпионате мира? Сейчас сложно и рано говорить об этом - надо все проанализировать, а потом принимать решение".

"Главный итог этого этапа Евротура? Я всегда говорил, и еще когда работал в молодежной сборной, что в России всегда есть таланты. Просто нужно развивать их", - отметил специалист.

Также он высказался о взаимодействии с исполняющим обязанности главного тренера сборной России Игорем Ларионовым. "Не подсказывал ему, но беседовали. Для того чтобы принимать решения, нужно находиться внутри и знать состояние каждого игрока. Обсуждения были, но решения принимались там", - резюмировал Брагин.

Выступление сборной России в Евротуре

Сборная России выиграла все три матча третьего этапа Евротура, набрав восемь очков. Второе место занимает команда Швеции (3 очка), третье - сборная Финляндии (2), замыкают таблицу чехи (2). Заключительный матч Шведских хоккейных игр между сборными Швеции и Финляндии пройдет позднее в воскресенье.

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В общем зачете турнира россияне набрали 24 очка в девяти матчах и стали недосягаемы для соперников. Сборная России выиграла все три этапа текущего сезона: Кубок Карьяла, Кубок Первого канала и Шведские игры, победив в девяти первых матчах Евротура, что является рекордом. Второе место за этап до конца занимает сборная Чехии (11), третьими идут шведы (8), четвертыми - финны (8). Последний этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне в девятый раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021) стали победителями Евротура и сравнялись с финнами по этому показателю, четыре победы на счету шведов, два раза общий зачет выигрывали чехи.

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