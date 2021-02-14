Брагин: победа в Евротуре говорит о том, что в России полно талантливых хоккеистов

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Досрочная победа сборной России по хоккею в Евротуре говорит о том, что в стране много талантливых игроков. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Валерий Брагин.

Сборная России обыграла команду Чехии и в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура

Сборная России 14 февраля победила команду Чехии со счетом 7:4 в матче третьего тура Шведских хоккейных игр и досрочно стала победителем Евротура. Во время третьего этапа турнира обязанности главного тренера национальной команды исполнял не Брагин, а наставник молодежной сборной России Игорь Ларионов.

"Прекрасное выступление, молодые ребята проявили себя, - сказал Брагин. - Довольны результатом. Есть ли на примете игроки, которые могли бы выступить на следующем этапе Евротура и, возможно, на чемпионате мира? Сейчас сложно и рано говорить об этом - надо все проанализировать, а потом принимать решение".

"Главный итог этого этапа Евротура? Я всегда говорил, и еще когда работал в молодежной сборной, что в России всегда есть таланты. Просто нужно развивать их", - отметил специалист.

Также он высказался о взаимодействии с исполняющим обязанности главного тренера сборной России Игорем Ларионовым. "Не подсказывал ему, но беседовали. Для того чтобы принимать решения, нужно находиться внутри и знать состояние каждого игрока. Обсуждения были, но решения принимались там", - резюмировал Брагин.

Выступление сборной России в Евротуре

Сборная России выиграла все три матча третьего этапа Евротура, набрав восемь очков. Второе место занимает команда Швеции (3 очка), третье - сборная Финляндии (2), замыкают таблицу чехи (2). Заключительный матч Шведских хоккейных игр между сборными Швеции и Финляндии пройдет позднее в воскресенье.