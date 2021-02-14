Тайс Бэттл из "Енисея" выиграл конкурс по броскам сверху в Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Американский защитник красноярского "Енисея" Тайс Бэттл одержал победу в конкурсе по броскам сверху в рамках Матча звезд Единой лиги ВТБ. Мероприятие проходит в Москве на "ВТБ-Арене".

Американец в финале набрал 97 очков, опередив защитника саратовского "Автодора" Александра Петенева, который набрал 85 баллов. Петенев одержал победу в конкурсе слэм-данков в прошлом году.

Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит в пятый раз. После конкурсов состоится игра между командами "Звезды России" и "Звезды мира". Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году в Сочи, второй - в 2018-м в Санкт-Петербурге, третий год подряд мероприятие проходит в Москве.