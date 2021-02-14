Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 14 февраля. /ТАСС/. Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.
Спортсменка на дистанции 10 км показала результат 30 минут 38,1 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха. Второй финишировала австрийка Лиза Тереза Хаузер (отставание 17,3 секунды; 1 промах), третьей стала француженка Анаис Шевалье-Буше (+33,0; 2). Для Экхофф эта победа стала третьей в трех гонках текущего чемпионата мира. Ранее она поучаствовала в победе сборной Норвегии в смешанной эстафете, а также стала первой в спринте. Всего в ее активе девять золотых медалей чемпионатов мира.
Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 23-е место (+2.45,7; 3), Ульяна Кайшева пришла к финишу 29-й (+3.08,0; 3), Евгения Павлова - 40-й (+3.40,6; 3). Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. В Поклюке российские биатлонисты выступают в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), для ее обозначения можно использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге изображен монохромный логотип СБР.
Экхофф укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира, в ее активе 737 очков. Второе место занимает ее соотечественница Марте Рёйселанн (695), третье - шведка Ханна Эберг. Россиянка Светлана Миронова идет 20-й (276), Кайшева - 25-й (230), Павлова - 29-й (190), Казакевич - 32-й (169), Лариса Куклина - 41-й (121), Тамара Воронина - 65-й (28), Татьяна Акимова - 71-й (20), Анастасия Гореева - 72-й (17).
В зачете гонок преследования лидирующая тройка выглядит также - Экхофф (264), Рёйселанн (236), Эберг (207). Казакевич - 22-я (74), Миронова - 23-я (70), Кайшева - 34-я (48), Павлова - 35-я (47), Куклина - 40-я (34), Акимова - 55-я (12).
Чемпионат мира продолжится женской индивидуальной гонкой, которая пройдет 16 февраля. Завершится турнир 21 февраля.