Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 14 февраля. /ТАСС/. Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

Спортсменка на дистанции 10 км показала результат 30 минут 38,1 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха. Второй финишировала австрийка Лиза Тереза Хаузер (отставание 17,3 секунды; 1 промах), третьей стала француженка Анаис Шевалье-Буше (+33,0; 2). Для Экхофф эта победа стала третьей в трех гонках текущего чемпионата мира. Ранее она поучаствовала в победе сборной Норвегии в смешанной эстафете, а также стала первой в спринте. Всего в ее активе девять золотых медалей чемпионатов мира.