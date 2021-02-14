Миронова выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 14 февраля. /ТАСС/. Светлана Миронова готовится выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Об этом журналистам сообщил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Миронова заявила о желании бежать эстафету на чемпионате мира после непопадания в пасьют

Миронова является лидером женской команды России, однако в субботу она заняла 64-е место в спринте и не попала в число участников гонки преследования. Женская индивидуальная гонка на чемпионате мира пройдет 16 февраля.

"В заявке Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Миронова. Мы вчера с ней говорили, она была готова стартовать", - сказал Шашилов.

Старший тренер отметил, что намерен еще раз поговорить с Мироновой на тему ее участия в гонке, поэтому пока нельзя исключать, что в составе произойдет замена.