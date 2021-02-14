Поздняков назвал необычным и ярким Матч звезд Единой лиги ВТБ

Пятый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ, в котором встречаются команды "Звезды России" и "Звезды мира", проходит в воскресенье на "ВТБ-Арене" в Москве. Также в программе мероприятия предусмотрены традиционные конкурсы - трехочковые броски и броски сверху.

"Матч звезд получился необычным и ярким, - сказал Поздняков. - Сегодня День всех влюбленных, и этот момент организаторам удалось обыграть в сценарии матча, который проходит в формате баскетбольного мюзикла "Ромео и Джульетта".

"Мне к тому же интересно смотреть за командой звезд России, которая составлена во многом из игроков, которые будут играть через несколько дней в квалификации Евробаскета. И тут еще я хочу пожелать команде Сергея Базаревича успешно выполнить задачу и отобраться на чемпионат Европы - этой команде это по силам, безусловно", - добавил президент ОКР.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге. Начиная с 2019 года встречи проходят в Москве на "ВТБ-Арене".