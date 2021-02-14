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Чемпионат мира по биатлону

Шашилов взял на себя вину за слабые результаты российских биатлонисток на чемпионате мира

Старший тренер женской сборной России отметил, что в гонках спортсменки проявляют себя хуже, чем на тренировках

БЛЕД /Словения/, 14 февраля. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов взял на себя вину за слабые результаты спортсменок на чемпионате мира в Поклюке. Это заявление он сделал журналистам после гонки преследования, в которой лучшей из россиянок стала дебютантка турнира Ирина Казакевич, занявшая 23-е место.

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Лидер российской команды Светлана Миронова в пасьюте участия не принимала - она не отобралась в гонку, заняв накануне 64-е место в спринте. Ульяна Кайшева в гонке преследования заняла 29-е место, Евгения Павлова - 40-е.

"Постараемся исправить ситуацию. Надо просто разговаривать с людьми, спортсмены же люди, вы говорите, что от разговоров быстрее не побежишь. Почему? Если человек будет себя адаптировать к своей тренировочной программе, к чему они готовы, то почему нет? Они же на тренировках нормально стреляют, нормально бегут. Не знаю, все же было, но, конечно, в этом большая доля нашей вины, я этого не отрицаю", - сказал Шашилов.

"Где-то мы ошиблись, где-то спортсмены недооценили себя, но доля вины на нас большая", - добавил он.

Шашилов впервые приехал на чемпионат мира в качестве тренера сборной. "Конечно, я ожидал, что будет лучше. Большая вина на мне, больше ничего не могу сказать", - заметил он.

Чемпионат мира продлится до 21 февраля, в программе соревнований еще индивидуальные гонки, сингл-микст, эстафеты и масс-старты.

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